Auto mit Anhänger kommt auf A4 ins Schleudern und kippt um

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Ein Auto mit Anhänger ist am späten Montagabend auf der A4 bei Bad Hersfeld ins Schleudern geraten und in einen Graben gerutscht. Das Fahrzeug sowie der Anhänger mit geladenem Auto kippten um und blieben entgegen der Fahrtrichtung liegen, wie die Autobahnpolizei am Dienstag mitteilte. Der 52-jährige Fahrer und sein 27 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt und konnten das Fahrzeug selbst verlassen. Grund für den Unfall war nach ersten Erkenntnissen ein Fahrfehler. In Fahrtrichtung Dresden musste die rechte Spur kurzzeitig gesperrt werden. Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 25 000 Euro.