Auto mit Kleinkind überschlägt sich mehrfach

Büdingen (dpa/lhe) - Ein mit vier Menschen besetztes Auto hat sich in Mittelhessen auf einer Landstraße mehrfach überschlagen. In dem Auto saß auch ein Kleinkind, wie die Polizei am Montag mitteilte. Es wurde - ebenso wie der 28 Jahre alte Fahrer und zwei Mitfahrer - bei dem Unfall am Sonntag aber nur leicht verletzt. Das Auto war von Rinderbügen nach Büdingen unterwegs, als es am Ende einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Der Fahrer habe dann vermutlich zu stark gegengelenkt, berichtete die Polizei. Er verlor die Kontrolle über den Wagen, der sich daraufhin mehrfach überschlug. Die vier Verletzten kamen zu einer kurzen Untersuchung in Krankenhäuser. Der Wagen ist schrottreif.