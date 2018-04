Auto prallt gegen Baum: junge Frau stirbt

Ober-Ramstadt (dpa/lhe) - Eine 19-Jährige ist bei einem Autounfall nahe Ober-Ramstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Wagen, in dem drei junge Frauen saßen, am Samstagabend von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die 19 Jahre alte Beifahrerin starb an der Unfallstelle. Die Fahrerin und die dritte Frau im Auto überlebten das Unglück leicht verletzt.