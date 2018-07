Auto prallt gegen Notarztwagen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein 76-Jähriger ist beim Zusammenprall seines Autos mit einem Notarztwagen leicht verletzt worden. Die Besatzung des Notarztwagens blieb unverletzt. Der Unfall passierte am Sonntag an einer Kreuzung in Frankfurt. Nach Angaben der Polizei fuhr der Notarzt mit Blaulicht und Martinshorn über eine rote Ampel in die Kreuzung hinein. Möglicherweise habe der bei grüner Ampel fahrende 76-Jährige das Einsatzfahrzeug übersehen, so dass die beiden Wagen dann kollidierten. Die Kreuzung blieb für eine Stunde gesperrt.