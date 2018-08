Auto prallt gegen Rettungswagen: Drei Verletzte

Kassel (dpa/lhe) - Ein Rettungswagen ist am Freitag in Kassel mit einem Auto zusammengestoßen. Dabei sei der Beifahrer des Einsatzwagens schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Die 82 Jahre alte Patientin, die sich in dem Rettungswagen befand, sei in eine Klinik gebracht worden, die sie jedoch nach ambulanter Behandlung wieder habe verlassen können. Der 21 Jahre alte Autofahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß auf einer Kreuzung leicht. Für ihn habe die Ampel auf Grün gestanden, berichtete die Polizei unter Berufung auf Zeugenaussagen. Der Rettungswagen war mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs gewesen. Die Polizei schätzte den Schaden auf mehr als 100 000 Euro.