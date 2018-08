Auto rammt Linienbus: Fünf Schüler leicht verletzt

Die 23 Jahre alte Autofahrerin war bei Fuldabrück (Landkreis Kassel) frontal mit dem Bus zusammengestoßen, als sie einem entgegenkommenden Taxi ausweichen wollte. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch die fünf 10 bis 16 Jahre alten verletzten Schüler kamen in ein Krankenhaus. Der Taxifahrer fuhr unerkannt weiter ohne sich um den Unfall zu kümmern. In dem Bus saßen laut Polizei insgesamt rund 40 Kinder und Jugendliche.