Auto rammt Wasserbüffel auf Landstraße

Nachdem die Beamten den Besitzer des Tieres, einen Landwirt aus Florstadt, ermitteln konnten, brachten sie den den Büffel zurück zu seiner Herde. Dabei trottete das Tier laut Polizei brav neben dem Streifenwagen her. Zwei weitere Büffel aus derselben Herde waren in der Nacht ebenfalls ausgebüxt. Die Tiere wurden zunächst nicht gefunden, kehrten am Mittwochmorgen aber in den Stall zurück.

Die Herde steht am Hof auf einer Koppel mit Elektrozaun. Weshalb die drei Tiere die mit einem Elektrozaun gesicherte Koppel verlassen konnten, war zunächst unklar.