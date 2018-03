Auto schleudert in Böschung: Fahrer eingeklemmt

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Ein 48-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 4 nahe Bad Hersfeld schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam sein Wagen am Montagabend von der Fahrbahn ab, schleuderte in die Böschung und blieb auf der Seite liegen. Der Mann war eingeklemmt und wurde von der Feuerwehr aus seinem demolierten Auto befreit. Anschließend kam er in die Klinik.