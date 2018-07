Auto schleudert nach Unfall gegen Motorradfahrer: Tot

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/Archiv

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/Archiv

Raunheim (dpa/lhe) - Ein Auto ist nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen auf einem Zubringer zur Autobahn 3 in eine Gruppe Motorradfahrer geschleudert und hat einen von ihnen tödlich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein zweiter Biker am Montag in Höhe der Anschlussstelle Raunheim ebenfalls von dem Wagen getroffen und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber kam zur Versorgung der Motorradfahrer - für einen 49-Jährigen kam die Hilfe aber zu spät. Der Fahrer des Autos und der 42 Jahre alte Lkw-Fahrer blieben laut Polizei unverletzt. Der Zubringer zur A3 musste zeitweise voll gesperrt werden. Die Unfallursache war zunächst unklar.