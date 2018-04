Auto steht nach Unfall auf Autobahn 66 in Flammen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Unfall im dichten Feierabendverkehr auf der Autobahn 66 ist am Donnerstag bei Wiesbaden ein Auto in Brand geraten. Auf dem linken Fahrstreifen seien zwischen den Anschlussstellen Nordenstadt und Wallau drei Fahrzeuge aufeinander gefahren, berichtete ein Sprecher der Autobahnpolizei. Das mittlere Fahrzeug habe dabei zu brennen begonnen. Die leicht verletzte Fahrerin konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zwei der Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden, mehrere Fahrstreifen waren zeitweise gesperrt. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge mehrere Tausend Euro.