Auto überschlägt sich: Fahrerin schwer verletzt

Kassel (dpa/lhe) - Eine 32-Jährige hat sich auf der Autobahn 49 bei Kassel mit ihrem Wagen überschlagen und ist schwer verletzt worden. Sie war am Montagnachmittag an der Anschlussstelle Auestadion auf die Autobahn in Richtung Süden aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Aus zunächst ungeklärter Ursache geriet ihr Wagen dabei ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf der linken Fahrspur liegen.