Auto überschlägt sich: Vier Verletzte in der Rhön

Ebersburg (dpa/lhe) - Bei einem Autounfall auf einer Bundesstraße in Osthessen sind vier Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Alle saßen in einem Wagen, der am Sonntagmittag nahe Ebersburg in der Rhön auf gerader Strecke von der Straße abkam, sich mehrfach überschlug und in einem Feld landete. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge befreiten sich der 39 Jahre alte Fahrer und seine drei Mitfahrer selbst aus dem Wrack.