Auto übersieht Motorrad: Zwei Verletzte

Wehrheim-Obernhain (dpa/lhe) - Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Motorrad sind im Hochtaunuskreis zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin übersah die Maschine am Sonntag an einer Kreuzung bei Wehrheim-Obernhain, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Fahrer und seine Begleiterin wurden von dem Motorrad geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte sie mit schweren Verletzungen in eine Klinik.