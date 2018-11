Auto verliert Vorderreifen während Fahrt: Autounfall auf A66

Fulda (dpa/lhe) - Weil die Schrauben eines Vorderrads nicht festgezogen waren, hat ein Autofahrer auf der Autobahn 66 in Osthessen einen Nothalt einlegen müssen. Wie die Polizei erst am Freitag mitteilte, war der Mann am 6. November auf der A66 (Fulda-Frankfurt) unterwegs, als sich der linke Vorderreifen seines Wagens zwischen Neuhof und Flieden löste und selbstständig machte. Der 54-Jährige habe rechtzeitig bremsen und seinen Dreiradwagen auf den Seitenstreifen lenken können. Verletzt wurde er dabei nicht. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass alle fünf Radmuttern am linken Vorderreifen abgerissen waren. Nach Polizei-Angaben seien beim kurz zuvor stattgefundenen Wechsel auf Winterreifen in einer Werkstatt die Schrauben nicht richtig angezogen worden.