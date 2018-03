Auto von Steinewerfern getroffen: Fahrerin unverletzt

Darmstadt (dpa/lhe) - Unbekannte haben in Darmstadt von einer Brücke herab Steine auf fahrende Autos geworfen. Mindestens ein Wagen wurde dabei an der Windschutzscheibe getroffen. Die Fahrerin kam mit dem Schrecken davon, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Obwohl am Donnerstag sofort nach den Steinewerfern gefahndet wurde, verschwanden sie unerkannt. Die Polizei suchte nach Zeugen.