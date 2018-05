Auto weicht Enten aus: Ein Verletzter und hoher Schaden

Wiesbaden (dpa/lhe) - Eine Autofahrerin ist in Wiesbaden einer Gruppe von Enten ausgewichen und gegen eine Straßenlaterne gefahren. Ihr 19 Jahre alter Beifahrer sei dabei leicht verletzt worden, der Schaden betrage 10 000 Euro, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Tiere hatten kurz vor dem Unfall am Dienstagabend gerade angesetzt, über die Straße zu watscheln. Die 19 Jahre alte Autofahrerin wich aus und verlor dabei die Kontrolle über ihren Wagen.