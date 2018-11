Autobahn 45 bei Wetzlar am Wochenende gesperrt

Wetzlar/Marburg (dpa/lhe) - Autofahrer müssen sich am Wochenende auf der Autobahn von Dortmund nach Frankfurt (A 45) auf Behinderungen einstellen. Wie die Straßenbaubehörde Hessen Mobil in Marburg am Donnerstag mitteilte, wird die Strecke in der Nacht zum Sonntag (25. November) zwischen Wetzlar-Süd und Gießen-Lützellinden wegen Bauarbeiten an einer Talbrücke gesperrt. In Richtung Norden ist die Stelle passierbar, es steht aber nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.