Autobahn 7 bei Fulda nach Lkw-Unfall stundenlang gesperrt

Fulda (dpa/lhe) - Nach einem Lastwagenunfall ist die Autobahn 7 bei Fulda am Mittwochmorgen wegen Bergungs- und Aufräumarbeiten stundenlang gesperrt worden. Betroffen war die Strecke zwischen der Abfahrt Hünfeld-Schlitz und Niederaula in Fahrtrichtung Norden, teilte die Polizei mit. Der Verkehr wurde teilweise umgeleitet. Dennoch sei es im Berufsverkehr zu einem Stau von bis zu sechs Kilometern Länge gekommen, sagte ein Polizeisprecher in Fulda am Mittag. Gegen 9.00 Uhr konnte die Autobahn wieder freigegeben werden.