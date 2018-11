Autobahn nach Auffahrunfall gesperrt: Vier Verletzte

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit, auf dem Display ist der Hinweis «Unfall» zu lesen. Foto: Monika Skolimowska/Archiv

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei einem Auffahrunfall auf der stark befahrenen Autobahn Frankfurt-Köln (A3) sind am Montagabend im Berufsverkehr am Wiesbadener Kreuz vier Menschen leicht verletzt worden. Ein Fahrzeug brannte aus. Die Autobahn sei deshalb etwa eine viertel Stunde voll gesperrt worden, berichtete ein Sprecher der Autobahnpolizei in Wiesbaden. Es kam zu einem Stau und Behinderungen.