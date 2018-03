Autobahn nach Auffahrunfall zwei Stunden gesperrt: Verletzte

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einem Auffahrunfall auf der Autobahn 5 zwischen Bad Homburg und dem Nordwestkreuz ist die Fahrbahn in Richtung Darmstadt rund zwei Stunden ganz gesperrt gewesen. Ein Kleintransporter und ein Lastwagen waren am frühen Donnerstagmorgen aus zunächst ungeklärter Ursache zusammengestoßen, wie eine Polizeisprecherin in Frankfurt berichtete. Dabei seien drei Menschen leicht verletzt worden. Die Aufräumarbeiten hätten sich hingezogen, weil die Trümmer beider Fahrzeuge weit verstreut auf der Fahrbahn lagen. Weitere Einzelheiten waren zunächst unklar.