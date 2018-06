Autobahn nach Unfall in Baustelle gesperrt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einem Unfall in einer Baustelle ist die Autobahn 66 zwischen Frankfurt und Wiesbaden gesperrt worden. Eine 52 Jahre alte Frau aus Rüsselsheim hatte am Samstagabend bei starkem Regen zwischen Kelkheim und Höchst die Kontrolle über ihr Auto verloren. Die Polizei geht von einem medizinischen Notfall aus, wie sie am Sonntag mitteilte. Zusätzlich habe die Frau Alkohol getrunken. Beim Zusammenstoß mit Gegenständen in der Baustelle sei die Ölwanne ihres Wagens aufgerissen und habe eine rund 100 Meter lange Spur hinterlassen, berichteten die Beamten weiter. Die Aufräumarbeiten dauerten drei Stunden lang.