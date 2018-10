Autobahnsperrung und Hubschraubereinsatz wegen 17-Jährigem

Unterdessen wurde der junge Mann mutmaßlich in Nentershausen gesehen und schließlich von der Polizei am Limburger Bahnhof aufgegriffen, nachdem er versucht hatte, eine Laptoptasche zu stehlen. Bei der Festnahme schlug er einem Polizisten mit der Faust ins Gesicht. Der 17-Jährige konnte nach Polizeiangaben schließlich in eine Psychiatrie gebracht werden - wie von seinen Eltern ursprünglich beabsichtigt.