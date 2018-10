Autobrand auf A671: Sperrung bei Hochheim Richtung Wiesbaden

Hochheim am Main (dpa/lhe) - Wegen eines brennenden Autos ist die Autobahn 671 am Montagmorgen zwischen Hochheim-Süd und Hochheim-Nord in Fahrtrichtung Wiesbaden komplett gesperrt worden. Der Wagen sei in Folge eines Auffahrunfalls in Flammen aufgegangen, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Person leicht verletzt. Die Fahrzeuge sollten abgeschleppt werden. Wie lange die Sperrung andauern wird, konnte die Polizei zunächst nicht abschätzen.