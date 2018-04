Autodiebstahl mit Kindern auf Rücksitz: Mann festgenommen

Rüsselsheim (dpa/lhe) - Nach dem Diebstahl eines Autos in Rüsselsheim, in dem auch zwei Kinder saßen, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. In der Nacht zum Freitag fanden Beamte den gestohlenen Wagen und nahmen einen 55 Jahre alten Mann fest, wie die Polizei mitteilte.