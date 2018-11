Autofahrer bei Zusammenstoß mit Zug schwer verletzt

Willingen/Korbach (dpa/lhe) - An einem Bahnübergang im Upland ist ein Zug mit einem Auto zusammengestoßen. Der Fahrer des Wagens wurde dabei in seinem Wrack eingeklemmt und schwer verletzt. Der 56-Jährige hatte nach ersten Ermittlungen möglicherweise versucht, sich zwischen den geschlossenen Schranken durchzumogeln, wie die Polizei im nordhessischen Korbach mitteilte. Nach Angaben der Bundespolizei in Koblenz kam der Autofahrer von einem Mitfahrerparkplatz und überquerte die Bahnstrecke über einen Wirtschaftsweg mit einer Halbschranke.