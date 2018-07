Autofahrer fährt auf A5 auf Sattelzug: Lebensgefahr

Malsch (dpa/lsw) - Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 5 bei Malsch (Kreis Karlsruhe) ungebremst auf einen Sattelzug aufgefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 41-Jährige am Mittwochabend nicht angegurtet auf der rechten Spur zwischen den Anschlussstellen Rastatt Nord und Karlsruhe Süd unterwegs. Dabei übersah er, dass ein Sattelzug vor ihm langsam auf ein Stauende zurollte. Beim Zusammenstoß wurde der Mann im Auto eingeklemmt und konnte erst nach einer halben Stunde von der Feuerwehr befreit werden. Einer Polizeisprecherin zufolge wurde das Auto massiv verformt. Ein Rettungshubschrauber flog den Verletzten in eine Klinik. Die Fahrbahn wurde voll gesperrt. Der etwa Schaden wurde auf 30 000 Euro geschätzt.