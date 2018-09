Autofahrer fährt bei Flucht gegen Streifenwagen

Taunusstein/Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein 63 Jahre alter Autofahrer ist am Montagabend vor der Polizei geflüchtet und in Wiesbaden gegen einen Streifenwagen gefahren. Die Besatzung des Fahrzeugs, zwei 24 und 33 Jahre alte Polizisten, wurden dabei leicht verletzt. Wie die Ermittler am Dienstag mitteilten, hatte eine Zeugin in Taunusstein (Rheingau-Taunus-Kreis) die Polizei auf ein unbeleuchtet in einem Kreisverkehr stehendes Auto aufmerksam gemacht.