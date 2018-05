Autofahrer kommt auf A4 ins Schleudern: Drei Verletzte

Andere Autofahrer hielten sofort an und halfen den Insassen aus dem Fahrzeugwrack. Zwei 43 und 22 Jahre alte Frauen sowie ein 22-Jähriger wurden in Krankenhäuser gebracht. Der 47 Jahre alte Autofahrer blieb bei dem Unfall am Donnerstag unverletzt. Die Fahrbahn in Richtung Kirchheim war etwa 75 Minuten komplett gesperrt. Es bildete sich ein etwa acht Kilometer langer Stau.

Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge könnten abgefahrene Reifen an der Hinterachse des Fahrzeugs den Unfall mit ausgelöst haben, teilte die Polizei weiter mit.