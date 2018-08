Autofahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Auf der Flucht vor der Polizei hat ein betrunkener Autofahrer in der Nacht zum Sonntag in Frankfurt mehrere Fahrzeuge gerammt. Der 52-jährige Mann aus Schmitten (Hochtaunuskreis) sei von einem Zeugen beobachtet worden, wie er aus einem Parkhaus fuhr, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als ihn die Beamten daraufhin anhalten wollten, beschleunigte er stark, überfuhr mehrere rote Ampeln und rammte im Verlauf der Verfolgungsjagd vier Autos.