Autofahrer rammt Polizeiauto und übergibt sich

Hanau (dpa/lhe) - Nach einer Kollision mit einem Streifenwagen hat sich ein Autofahrer in Hanau in seinem Wagen übergeben. Wie die Polizei mitteilte, fiel der Fahrer am Freitagabend Polizisten wegen seiner unsicheren Fahrweise auf. Er ignorierte die Anhaltesignale der Beamten. Als die Polizisten die Straße blockierten, stieß der 31-jährige Fahrer beim Anhalten leicht gegen den Streifenwagen. Bei dem sanften Crash wurde niemand verletzt, allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Der 31-jährige Hanauer musste seinen Führerschein abgeben. Die Untersuchung seiner Blutprobe soll nun klären, ob der Mann sich bei dem Unfall vor Schreck übergeben musste - oder wegen übermäßigen Alkoholkonsums.