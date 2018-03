Autofahrer rastet nach Unfall aus

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach einem vergleichsweise kleinen Unfall auf der Autobahn 3 bei Frankfurt ist ein Autofahrer regelrecht ausgerastet. Er griff am Dienstag Polizisten an und trat auf sein eigenes Auto ein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zwei Beamte seien leicht verletzt worden, bei dem Auto sei die Heckscheibe zu Bruch gegangen. Der 21-jährige Wüterich war zuvor einem anderen Auto aufgefahren. Als die Polizei den Unfall aufnahm, flippte der Mann aus und wurde ebenso wie sein Vater festgenommen. Der 49-Jährige hatte in den Tumult eingegriffen, so dass auch er gefesselt werden musste.