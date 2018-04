Autofahrer schiebt sieben geparkte Fahrzeuge zusammen

Offenbach (dpa/lhe) - Ein vermutlich betrunkener Autofahrer hat am Sonntag in Offenbach sieben geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der 31-Jährige sei in eines der Autos gekracht, durch die Wucht des Aufpralls seien insgesamt sieben Fahrzeuge zusammengeschoben worden, teilte die Polizei mit. Der Fahrer sei dabei leicht verletzt worden. Der angerichtete Sachschaden wurde auf 30 000 Euro beziffert. Der Mann hatte sich mit seinem Auto überschlagen, das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.