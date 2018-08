Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Lkw

Kelsterbach (dpa/lhe) - Ein 53-Jähriger ist bei einer Kollision seines Autos mit einem Lkw in Kelsterbach (Kreis Groß-Gerau) tödlich verunglückt. Der Mann war mit seinem Wagen am Sonntagabend auf der Bundesstraße 43 aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort prallte er mit seinem Auto frontal gegen einen entgegenkommenden Lkw. Der 53-Jährige starb noch am Unfallort.