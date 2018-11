Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit anderem Wagen

Linsengericht (dpa/lhe) - Ein Autofahrer ist am Freitagvormittag bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Wagen in Linsengericht im Main-Kinzig-Kreis tödlich verunglückt. Ein Insasse des anderen Wagens habe schwere Verletzungen erlitten, teilte die Polizei in Offenbach mit. Der weitere Erwachsene sowie die zwei Kinder in diesem Wagen wurden leicht verletzt. Warum die beiden Autos auf der Kreisstraße zwischen den Ortsteilen Altenhaßlau und Eidengesäß zusammengestoßen waren, muss noch ermittelt werden. Die Straße wurde zunächst voll gesperrt.