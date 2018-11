Autofahrer stirbt nach Kollision

Gemünden (dpa/lhe) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos ist im Landkreis Waldeck-Frankenberg ein Mann getötet und eine Frau schwer verletzt worden. Eine 56-Jährige sei mit ihrem Wagen am Donnerstagnachmittag auf der Landstraße 3073 aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit dem Fahrzeug eines 70-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde dabei in seinem Auto eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Die 56-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war mehrere Stunden lang voll gesperrt. Der entstandene Schaden wird auf 17 500 Euro geschätzt.