Autofahrer stößt auf Gegenfahrbahn mit Motorrad zusammen

Korbach (dpa/lhe) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 251 in Nordhessen hat ein 51 Jahre alter Motorradfahrer am Dienstagnachmittag schwerste Verletzungen erlitten. Ein 68 Jahre alter Autofahrer war nach Angaben der Polizei in der Nähe von Waldeck- Höringhausen (Kreis Waldeck-Frankenberg) in Fahrtrichtung Kassel unterwegs und geriet aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dabei prallte er frontal mit dem entgegenkommenden Motorrad zusammen.