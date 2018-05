Autofahrer übersieht entgegenkommenden Wagen: Drei Verletzte

Grünberg (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall nahe Grünberg sind am Mittwoch drei Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Ein 77-Jähriger habe beim Abbiegen einen entgegenkommenden Wagen übersehen, teilte die Polizei in Gießen mit. Beide Wagen prallten zusammen. Dabei wurde der 53 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn, er wurde mit einem Hubschrauber in die Klinik gebracht. Der Unfallverursacher erlitt schwere, seine 76 Jahre alte Beifahrerin leichte Verletzungen. Sie wurden ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße wurde bei Harbach (Landkreis Gießen) fast vier Stunden lang voll gesperrt.