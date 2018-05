Lich (dpa/lhe) - Ein 20-jähriger Autofahrer ist nahe Lich (Landkreis Gießen) in seinem Wagen verbrannt. Wie die Polizei mitteilte, prallte das Fahrzeug am Dienstagabend gegen einen Baum und ging in Flammen auf. Die Retter konnten dem eingeklemmten Mann nicht helfen.