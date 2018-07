Autofahrer verwechselt Bremse mit Gas und verursacht Unfall

Rüdesheim (dpa/lhe) - Weil ein Autofahrer das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt hat, verursachte er in Rüdesheim einen Unfall mit mehreren tausend Euro Schaden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollte der 77 Jahre alte Fahrer am Montag in eine Parkbucht fahren, irrte sich bei den Pedalen, fuhr geradeaus durch eine 1,5 Meter hohe Mauer und landete etwa einen Meter tiefer in einem Weinberg. An dem Fahrzeug, der Mauer und den Weinreben entstand ein Schaden von etwa 12 000 Euro. Verletzt wurde niemand.