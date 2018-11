Autofahrer wird schwarz vor Augen: Fußgänger schwer verletzt

Kassel (dpa/lhe) - Ein junger Autofahrer hat in Kassel die Kontrolle über seinen Wagen verloren und einen Fußgänger erfasst. Der 55-Jährige hatte an einer Ampel an der Landstraße in Richtung Fuldabrück gestanden und wurde bei dem Unfall schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Seinen Angaben zufolge war dem 20 Jahre alten Autofahrer am Dienstagnachmittag plötzlich schwarz vor Augen geworden, womöglich verlor er auch kurz das Bewusstsein. Dabei krachte er mit seinem Wagen gegen eine Ampel und schließlich gegen den wartenden Fußgänger. Verletzungen erlitt er nicht.