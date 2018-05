Autofahrer zwingt Lokführer zur Vollbremsung

Hofheim (dpa/lhe) - Ein Autofahrer ist an einem Bahnübergang in Hofheim am Taunus um die geschlossenen Bahnschranken herum auf den Übergang gefahren und hat einen Lokführer zur Vollbremsung gezwungen. Der unbekannte Autofahrer fuhr einfach weiter, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zuvor hatte er beim Umfahren der Schranken am Freitagabend diese noch gestreift und beschädigt. Lokführer und Fahrgäste blieben unverletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Zwischenfalls.