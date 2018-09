Autofahrerin fährt auf Straßenbahngleise und kollidiert

Kassel (dpa/lhe) - Eine Autofahrerin ist in Kassel auf die Straßenbahngleise gefahren und mit einer von hinten kommenden Tram zusammengestoßen. Dabei wurden die 55-Jährige sowie die 47 Jahre alte Straßenbahnfahrerin verletzt. Wie die Polizei weiter mitteilte, war die Frau am Montagmittag auf der linken Fahrbahn einer zweispurigen Straße in Richtung Innenstadt gefahren. Wohl weil sie wenden wollte, lenkte sie ihr Auto nach links und achtete dabei nicht auf die herannahende Straßenbahn. Die beiden Fahrzeuge blieben auf den Gleisen stehen. Beide Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrgäste der Tram blieben unverletzt.