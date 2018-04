Autofahrerin landet auf dem Dach und verletzt sich schwer

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Eine 29-Jährige ist bei einem Unfall auf der Autobahn 4 zwischen Kirchheim und Bad Hersfeld schwer verletzt worden. Aus Unachtsamkeit sei sie am Sonntagabend zunächst gegen die Betonwand zur Gegenfahrbahn gefahren, teilte die Polizei mit. Ihr Auto sei durch die Wucht des Aufpralls aufs Dach geschleudert worden. Nachdem es auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand kam, konnte sich die Fahrerin befreien. Sie wurde verletzt in eine Klinik gebracht. Am Wagen entstand ein Sachschaden von rund 3500 Euro. Weitere Fahrzeuge waren nicht in dem Unfall im Landkreis Hersfeld-Rotenburg verwickelt.