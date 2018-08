Autofahrerin stirbt bei Unfall nahe Darmstadt

Darmstadt (dpa/lhe) - Eine 33-jährige Autofahrerin ist bei einem Unfall nahe Darmstadt getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor die Frau am Samstagabend die Kontrolle über ihren Wagen und stieß im Gegenverkehr mit zwei Autos zusammen. Die 33-Jährige war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und starb in den Trümmern. Ein Ehepaar in einem der entgegenkommenden Wagen wurde schwer verletzt und in eine Klinik gebracht. Die Bundesstraße 426 war drei Stunden gesperrt.