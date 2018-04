Autofahrerin stürzt von Brücke: Bahnverkehr gestoppt

Die Frau wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Wegen der Bergungsarbeiten wurde der Bahnverkehr gestoppt, es kam zu Verspätungen. An dem Auto entstand ein Schaden von rund 4000 Euro. Wieso die Frau am Donnerstag in Bischofsheim (Kreis Groß-Gerau) von der Straße abkam und das Geländer durchbrach, war zunächst unklar.