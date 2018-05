Autofreier Sonntag in Teilen des Kreises Groß-Gerau

Darmstadt (dpa/lhe) - Im Kreis Groß-Gerau müssen motorisierte Fahrzeuge am kommenden Sonntag (27. Mai) Umwege fahren oder ganz stehenbleiben. Unter dem Motto «Der Kreis rollt» findet dann der vierte autofreie Sonntag in dem südhessischen Landkreis statt. Wie die Polizei in Darmstadt am Donnerstag mittelte, kann auf rund 20 Kilometern unbeschwert zwischen Erfelden und Bauschheim über Land- und Kreisstraßen geradelt werden - dabei gilt aber nach wie vor das Rechtsfahrgebot. Zwischen 10.00 und 18.00 Uhr werden die betroffenen Bereiche teilweise oder ganz für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt. Auch einzelne Wohngebiete sind während der Veranstaltung nicht mit dem Auto zu erreichen.