Autorin Nele Neuhaus fährt niemals in den Urlaub

Bad Vilbel (dpa/lhe) - Bestseller-Autorin Nele Neuhaus fährt grundsätzlich nicht in den Urlaub. «Das würde mich nur von dem abhalten, was ich gerne mache: Ich liebe den Vordertaunus», verriet die 51-Jährige dem dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH in Bad Vilbel. Sie und ihr Mann könnten sich daher auch nicht vorstellen, einmal irgendwo anders zu leben. «Wir sind seit Jahren nicht mehr weggewesen, sind total glücklich», gestand die Mutter der berühmten Taunus-Krimis, die seit 2013 für das ZDF verfilmt werden.