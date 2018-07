Autos brennen neben Golfplatz: Technischer Defekt

Hofheim (dpa/lhe) - Auf dem Parkplatz eines Golfplatzes in Hofheim am Taunus haben heute vier Autos in Flammen gestanden. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar schnell löschen, jedoch waren die Fahrzeuge nicht mehr zu retten, wie die Polizei mitteilte. Ausgebrochen war das Feuer nach ersten Erkenntnissen wegen eines technischen Defekts im Motorraum eines geparkten Autos. Von dort breitete es sich auf drei weitere Fahrzeuge aus. Der Schaden wird auf rund 80 000 Euro geschätzt.