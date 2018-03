Autos in Frankfurt angezündet: Brandstiftung

Nun meldeten Zeugen die brennenden Autos im Nordend, die von der Feuerwehr gelöscht werden konnten. Die Polizei stellte die Fahrzeuge sicher und untersucht, wie die Brände gelegt wurden. Außerdem werde geprüft, ob es einen Zusammenhang zu früheren Fahrzeugbränden in der Stadt gibt.

In der vergangenen Woche hatte es auch in Südhessen mehrere Autobrände gegeben. Zwei Autos hatten in der Nacht zum Mittwoch in Darmstadt gebrannt. Auch hier vermutete die Polizei Brandstiftung. In Viernheim (Kreis Bergstraße) wurden in der gleichen Nacht drei Fahrzeuge durch Feuer beschädigt.