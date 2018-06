Autounfall wegen Wespe

Oberursel/Wiesbaden (dpa/lhe) - Wegen einer Wespe ist eine Autofahrerin in Oberursel in Panik geraten und hat so einen Unfall gebaut. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, krachte die 54-Jährige mit ihrem Wagen am Donnerstagvormittag auf ein Auto, das vor ihr an einem Bahnübergang hielt. Beide Fahrer blieben unverletzt. Der an den Autos entstandene Schaden wird nach Angaben der Polizei auf 2300 Euro geschätzt.